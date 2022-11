Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Wachstumsdynamik gesteigert und den Umsatz um 31,0 Prozent auf 41,95 Mio. Euro erhöht. In der Folge passen die Analysten das Kursziel an, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der Neunmonatsumsatz bei 115,86 Mio. Euro (9M 2021: 103,96 Mio. Euro) gelegen und beinhalte Erlöse aus dem ISR-Zukauf von insgesamt 7,97 Mio. Euro. Dementgegen sei das EBIT unterproportional um 6,0 Prozent auf 2,58 Mio. Euro (9M 2021: 2,44 Mio. Euro) gewachsen. Hieraus ergebe sich laut GBC eine auf 2,2 Prozent (9M 2021: 2,3 Prozent) leicht rückläufige EBIT-Marge. Aufgrund von Sondereffekten wie Akquisitionskosten und einer durch Kurzarbeitergeld geringeren Vorjahresbasis bei den Personalkosten werte das Analystenteam die EBIT-Entwicklung aber als Erfolg. Unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass sich die wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern, habe das CENIT-Management die Guidance für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt. Demnach gehe die Gesellschaft von einem Konzernumsatz von rund 170 Mio. Euro und einem Konzern-EBIT von etwa 9,0 Mio. Euro aus. Da GBC in den bisherigen Prognosen etwas über der Unternehmens-Guidance gelegen habe, nehme das Analystenteam die Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2022 zurück und erwarte ein EBIT von 8,70 Mio. Euro (zuvor: 9,42 Mio. Euro). Überwiegend aufgrund der Erhöhung des risikolosen Zinssatzes im Bewertungsmodell senken die Analysten das Kursziel auf 18,70 Euro (zuvor: 19,00 Euro), bestätigen aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.11.2022, 10:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.11.2022 um 08:07 Uhr fertiggestellt und erstmals am 07.11.2022 um 09:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/25803.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.