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GBC

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12:34 Uhr
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CENIT AG
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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Umsatz auf 209,5 Mio. Euro (GJ 2024: 207,3 Mio. Euro) gesteigert und dabei von der erstmaligen Vollkonsolidierung des Zukaufs Analysis Prime profitiert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
Nach Analystenaussage zeige sich auf Ebene der Produktgruppen ein klarer struktureller Wandel hin zu margenstärkeren Erlösquellen. Besonders dynamisch habe sich erneut der Umsatz mit Eigensoftware gezeigt, der um 11,2 Prozent auf 21,42 Mio. Euro (GJ 2024: 19,27 Mio. Euro) gestiegen sei. Auch das Beratungs- und Servicegeschäft habe um 2,4 Prozent auf 87,41 Mio. Euro (GJ 2024: 85,34 Mio. Euro) zugelegt, was unter anderem auf den Beitrag von Analysis Prime zurückzuführen sei. Demgegenüber habe der Umsatz im traditionell volumenstarken Fremdsoftwaregeschäft um 2,3 Prozent auf 100,26 Mio. Euro nachgegeben. Dies spiegele die weiterhin verhaltene Investitionsbereitschaft wider. Das EBITDA sei deutlich auf 12,28 Mio. Euro (GJ 2024: 17,26 Mio. Euro) gesunken und das EBIT habe 0,31 Mio. Euro (GJ 2024: 7,38 Mio. Euro) betragen. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Management mit Umsatzerlösen von mindestens 210 Mio. Euro und einem EBITDA von mindestens 18 Mio. Euro. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.04.2026, 12:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 25.03.2026 um 13:00 Uhr fertiggestellt und erstmals am 25.03.2026 um 14:30 Uhr veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7ba5480ee182ad2c71d5ff8b50f0a317
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CENIT Kaufen

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