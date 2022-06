Nachdem Daldrup und Söhne laut SMC-Research die Managementprognose bei der Gesamtleistung in 2021 leicht übertroffen und die EBIT-Ziele erreicht habe, sei vom Unternehmen für 2022 eine Margenverbesserung in Aussicht gestellt worden. Infolgedessen hat SMC-Analyst Holger Steffen seine Schätzung wie auch das Kursziel erhöht und stuft die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

Daldrup und Söhne habe nach Aussage von SMC-Research im letzten Jahr mit einer Gesamtleistung von 44,9 Mio. Euro die Managementprognose (rund 43 Mio. Euro) leicht übertroffen und mit 3,4 Prozent eine EBIT-Marge in der oberen Hälfte der Zielspanne (2 bis 4 Prozent) erwirtschaftet. Die Analysten werten das als eine erfreuliche Entwicklung, denn hinter diesen Zahlen verberge sich eine deutliche Verbesserung der Ergebnisqualität. Waren nämlich für die im Vorjahr erzielte EBIT-Marge von 4,0 Prozent noch maßgeblich Sondereffekte verantwortlich gewesen, sei das Ergebnis in 2021 operativ erwirtschaftet worden, so die Analysten.

Dieser Trend solle sich im laufenden Jahr fortsetzen, für das der Vorstand bei einer Gesamtleistung von 42 Mio. Euro eine EBIT-Marge von 4 bis 6 Prozent in Aussicht stelle. Das werten die Analysten als eine positive Überraschung. Sie hatten bislang mit 4,4 Prozent gerechnet und ihre Schätzung nun auf 5 Prozent angehoben.

Auch für die Zeit danach rechnen die Analysten bei einer im Trend moderat steigenden Gesamtleistung mit einer weiteren Margensteigerung. Neben sinkenden Abschreibungen (nach dem Abschreibungsende für die größten Bohranlagen) dürften dazu nach ihrer Ansicht weitere Effizienzverbesserungen und günstige Marktbedingungen beitragen. Sie halten es für wahrscheinlich, dass der angestrebte beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa positive Impulse auf das Bohrgeschäft im Bereich der Geothermie ausüben werde – schon jetzt spüre D&S ein zunehmendes Interesse. Ein weiterer Umsatztreiber sei die Suche nach Endlagerstätten für radioaktive Abfälle, die insbesondere auch in Deutschland in den nächsten Jahren forciert werde.

Nach der Aktualisierung der Schätzungen, mit denen die Analysten insbesondere ihre Margenprognosen angehoben haben, sehen sie das Kursziel nun bei 6,70 Euro. Da sie gute Chancen dafür sehen, dass sich die Margenlage nachhaltig verbessere, stufen sie die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

