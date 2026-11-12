Deutsche Börse Aktie
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Marktkap. 58,36 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutschen Börse bei unverändertem Kursziel von 320 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grace Dargan setzt nun voll auf Euronext-Aktie, die sie am Donnerstagabend mit "Overweight" empfahl. Die Franzosen böten das dynamischste Gewinnwachstum unter den europäischen Börsenbetreibern und seien zunehmend attraktiv bewertet. Dargan betonte, dass sie für Euronext-Aktien mit 210 Euro nun das höchste Kursziel am Markt ansetzt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Equal Weight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
327,10 €
|Abst. Kursziel*:
-2,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
327,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,14%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
313,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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