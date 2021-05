Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Objektumsatz auf fast 38 Mio. Euro gesteigert und damit erfolgreich an das Rekordjahr 2020 angeknüpft. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die Netto-Courtage auf 3,29 Mio. Euro (Q1 2020: 3,18 Mio. Euro) gestiegen. Vor dem Hintergrund des sehr erfolgreichen Geschäftsjahres 2020 erwarte das Analystenteam, dass sich der Objektumsatz im Jahr 2021 insgesamt aber etwas rückläufig entwickeln werde. Basis der Schätzung sei, dass der Verkaufserlös 2020 durch einzelne größere Objektverkäufe die Erwartungen übertroffen habe. Dementsprechend schätze GBC für das Jahr 2021 einen Objektumsatz von 122,00 Mio. Euro, liege damit aber deutlich über dem aus Analystensicht relativ konservativen Zielwert des Unternehmens von 112,7 Mio. Euro. Bedingt durch die bereits sehr guten Ergebnisse im ersten Quartal 2021 und das gestiegene Einlieferungsvolumen im zweiten Quartal erhöhe GBC die Prognose für 2021 und 2022 und erwarte eine Netto-Courtage von 11,80 Mio. Euro in 2021 und 12,00 Mio. Euro in 2022. Der Jahresüberschuss solle dann 1,55 Mio. Euro im aktuellen Geschäftsjahr und 1,61 Mio. Euro im Jahr 2022 betragen. Durch die weiterhin gute Ausgangslage am Immobilienmarkt und der hervorragenden Marktposition der DGA erhöhen die Analysten das Kursziel auf 24,30 Euro (zuvor: 23,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.05.2021, 14:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.05.2021 um 13:09 Uhr fertiggestellt und am 17.05.2021 um 14:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22463.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.