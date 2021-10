Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Objektumsatz um 19,5 Prozent auf 128,6 Mio. Euro gesteigert und damit einen neuen Rekordwert erzielt. In der Folge erneuern die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage spiegele sich der Rekordwert beim Objektumsatz auch in der bereinigten Netto-Courtage wider, die um 12,7 Prozent auf 10,8 Mio. Euro (9M 2020: 9,6 Mio. Euro) zugelegt habe. Durch den allgemeinen Markttrend und das bereits erzielte Auftragsvolumen seien die Aussichten für die bevorstehenden Winterauktionen 2021 im vierten Quartal laut GBC vielversprechend. Zudem liege das vorgelegte Zahlenwerk im Neunmonatszeitraum im Rahmen der Erwartung der Analysten. Davon ausgehend und auf Basis einer weiterhin stabilen Immobiliennachfrage in Deutschland in Verbindung mit den bereits vermeldeten Einlieferungsvolumina für die Winterauktionen solle die DGA in der Lage sein, die Schätzungen von GBC für das Jahr 2021 zu erfüllen. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 29,50 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.10.2021, 15:25 Uhr)



