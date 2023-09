GBC

Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) auf Konzernebene einen Rückgang des Objektumsatzes auf 35,40 Mio. Euro (HJ 2022: 79,30 Mio. Euro) erlitten. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien aufgrund des rückläufigen Objektumsatzes auch die bereinigten Netto-Aufgelder auf 3,67 Mio. Euro (HJ 2022: 7,30 Mio. Euro) gesunken. Der Rückgang der Objektumsätze habe im Wesentlichen daran gelegen, dass aufgrund der angespannten Marktsituation die Finanzierungskosten gestiegen und die Kaufpreise für Immobilien gesunken seien. Dies habe zur Folge, dass Immobilien selektiv nachgefragt worden und vor allem niedrig gepreiste Objekte verkauft worden seien. Die Kaufzurückhaltung und damit die angespannte Marktsituation spiegele sich in der rückläufigen Verkaufsquote der Gesamtgruppe auf 79,6 Prozent (HJ 2022: 85,5 Prozent) wider. Basierend auf dem zurückhaltenden Geschäftsausblick sowie dem schwachen ersten Geschäftshalbjahr passe das Analystenteam die Schätzung für 2023 an, wenngleich der DGA-Vorstand das Objektumsatzziel von 100 Mio. Euro nicht revidiert habe, die Erreichung der Prognose aber als ambitioniert ansehe. Durch die Prognoseanpassung reduzieren die Analysten das Kursziel auf 20,20 Euro (zuvor: 21,20 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



