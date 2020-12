MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dic Asset von 14,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe seit Oktober eine ganze Reihe an positiven Neuigkeiten über seine Transaktionsaktivität bekannt gegeben, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das untermauere seine Einschätzung, dass Dic Asset operativ auf einem guten Weg sei und zudem gut aufgestellt, um weiterhin aufgrund seines hybriden Geschäftsmodells attraktiv profitabel zu bleiben./ck/he