FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dic Asset nach Zahlen zum dritten Quartal und einem gesenkten Ausblick von 15,00 auf 12,50 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe in etwa im Rahmen der Erwartungen des Finanzhauses abgeschnitten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Schätzungen für den operativen Gewinn, gemessen an der in der Immobilienbranche etablierten Kenngröße Funds from Operations./la/he