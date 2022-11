HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dic Asset von 24 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Da sich so schnell wohl keine Wende zum Besseren einstellen werde, bleibe das Umfeld für den Immobilienwert schwierig, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Transaktion dürften sich wohl auf einem gedrückten Niveau bewegen./mf/mi