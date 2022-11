Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Bruttomieteinnahmen um über 60 Prozent auf 125 Mio. Euro gesteigert und von der Konsolidierung der VIB-Übernahme ab dem zweiten Quartal sowie dem Like-for-Like Mietwachstum profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die Vermietungsleistung im Gesamtportfolio nach den ersten 3 Quartalen erneut auf einem hohen Level von nahezu 300.000 qm gelegen. Das Mietauslaufvolumen bis Ende 2023 liege somit bei unter 5 Prozent und über 73 Prozent der Mietverträge besitze eine Laufzeit über das Jahr 2025 hinaus. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei auf 36,4 Mio. Euro (9M 2021: 50,8 Mio. Euro) gefallen. Der cash-getriebene FFO ohne Minderheiten der ersten 9 Monate habe zum Stichtag bei über 76 Mio. Euro und damit leicht unter dem Vorjahreswert von rund 80 Mio. Euro gelegen. Nach Meinung der Analysten sei das Refinanzierungsthema trotz größerer Fälligkeiten erst in 2024 aufgrund der derzeitigen Marktbedingungen am Kapitalmarkt ein Hauptgrund für das aktuelle Kursniveau der Aktie. Hier habe das Management aber mittgeteilt, dass bereits 100 Mio. Euro der Brückenfinanzierung für die VIB-Transaktion zurückgezahlt worden seien und der Restbetrag aus dem Cash-Flow von verschiedenen Einkommensquellen gestemmt werden solle. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 17,00 Euro und bestätigen das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.11.2022, 18:25 Uhr)



