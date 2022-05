HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dic Asset nach Zahlen zum ersten Quartal von 26,80 auf 26,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus bleibe derweil auf der Integration des Logistikspezialisten VIB Vermögen./la/eas