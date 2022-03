Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research besitzt die DIC Asset AG aktuell rund 60 Prozent der Aktien der VIB Vermögen und wird das Unternehmen ab dem 1. April 2022 vollkonsolidieren. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage könne DIC mit dem erfolgreichen Angebot das Portfolio deutlich auf nunmehr über 13 Mrd. Euro ausbauen. Laut SRC sei die Transaktion ein Meilenstein für DIC, der den angestrebten Ausbau des Logistikbereichs als eine zweite Säule deutlich voranbringe und eine sehr gute Entwicklungspipeline biete. Dem erfolgreichen Angebot und der baldigen Vollkonsolidierung folgend habe das Management von DIC die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 angehoben und berücksichtige jetzt auch die Auswirkungen der Konsolidierung. Demnach gehe DIC nunmehr von Bruttomieteinnahmen in einer Bandbreite von 170 bis 180 Mio. Euro (zuvor: 106 bis 109 Mio. Euro) aus. Zudem sei der Korridor für den erwarteten FFO auf 130 bis 136 Mio. Euro (zuvor: 115 bis 119 Mio. Euro) angehoben worden. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 26,00 Euro (zuvor: 24,00 Euro) und erneuern das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.2022, 16:30 Uhr)



