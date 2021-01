Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG noch im Dezember 2020 einen Fonds im Volumen von 1,6 Mrd. Euro aufgelegt, dessen Eigenkapitalzusagen von über 800 Mio. Euro schon gezeichnet wurden und der damit zur Verbreiterung der Einnahmenseite im Institutional Business beiträgt. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen zudem einige namhafte Immobilienkäufe getätigt, so dass SRC für das Gesamtjahr 2020 von einem Ankaufsvolumen von 1,7 bis 1,8 Mrd. Euro ausgehe. Damit liege die Gesellschaft über der jüngsten Guidance von 700 Mio. bis 1,1 Mrd. Euro und voll in Line mit der Vor-Corona-Zielsetzung. Dieses sehr gute Transaktionsergebnis werde laut SRC durch den Kauf der Münchener RLI Investors GmbH mit über 700 Mio. Euro Assets under Management im Logistikbereich und zahlreichen Pensionskassen, Family Offices und internationalen Anlegern im Kundenkreis abgerundet.

Das eigene Buch des Unternehmens von rund 2,0 Mrd. Euro taxiere das Analystenteam vom EPRA Net Disposal Value auf etwa 16 Euro je Aktie am Jahresende 2020. Das Institutional Business werde auf 8 bis 10 Euro je Aktie geschätzt. Die Dividendenrendite sei mit 4,6 Prozent sehr gut und die Ausschüttung solle mindestens stabil bleiben. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 22,00 Euro (zuvor: 20,00 Euro) an und bestätigen das Rating „Buy“.

