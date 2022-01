Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG das Jahr 2021 mit weiteren Zukäufen im Gesamtvolumen von über 550 Mio. Euro abgeschlossen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen zudem einen Verkauf vereinbart und über eine vorzeitige Refinanzierung berichtet, welche zu deutlichen Ersparnissen bei den Zinsaufwendungen in den kommenden Jahren führen werde. Dies betreffe ein besichertes Darlehen mit einem Volumen von rund 550 Mio. Euro und einer neuen Laufzeit von sieben Jahren. Während die Refinanzierung zu Einmalaufwendungen in 2021 führe, habe der Durchschnittszinssatz aller Verbindlichkeiten auf 1,8 Prozent (zuvor: 2,0 Prozent) signifikant verringert und die durchschnittliche Laufzeit der Verbindlichkeiten auf 4,4 Jahre (zuvor: 3,6 Jahre) erhöht werden können. Inklusive der Transaktionen habe das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Ankaufsvolumen von 1,6 Mrd. Euro erzielt und somit die Guidance von 1,2 bis 1,8 Mrd. Euro vollauf erreicht. Das Verkaufsvolumen liege mit rund 300 Mio. Euro ebenfalls im angestrebten Korridor. Demnach gehe SRC davon aus, dass der neue Ausblick der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 positiv ausfallen werde. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 24,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.



