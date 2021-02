Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE das Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) erfolgreich abgeschlossen und dabei eine leichte Umsatzsteigerung sowie eine deutliche Steigerung der Profitabilität erreicht. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel, senken aber das Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen einen führenden Retailer aus Frankreich als Neukunden akquiriert. Insgesamt seien trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 10 GK/Retail-Neukunden im Jahr 2020 (2019: 7) gewonnen worden. Durch den Wechsel von 4 Kunden auf das SaaS-Modell habe der klassische Lizenzumsatz mit rund 7 Mio. Euro aber hinter dem Vorjahreswert von rund 11 Mio. Euro gelegen. Laut den Analysten könne ein weiterer Grund für diese Entwicklung aber auch gewesen sein, dass Direktkunden zunehmend dazu übergehen, Lizenzzahlungen an Projekt-Meilensteine zu knüpfen, anstatt den Lizenzbetrag komplett im Voraus zu bezahlen. Die Gesellschaft habe mit dem erfolgreichen vierten Quartal 2020 die eigene Prognose für 2020 erfüllt. Endgültige Zahlen für 2020 werde die Gesellschaft Ende April vorlegen. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 122,00 Euro (zuvor: 117,00 Euro) an, senken das Rating aber auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).

