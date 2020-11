Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz und die Gewinnkennziffern gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz um 7 Prozent auf 85,3 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe wegen des Effizienzsteigerungsprogramms und der Gewinnung von Neukunden sogar überproportional auf 11,8 Mio. Euro zugelegt. Das EBIT sei auf 5,6 Mio. Euro (9M 2019: -4,2 Mio. Euro) geklettert. Unter dem Strich habe GK einen Periodenüberschuss von 2,97 Mio. Euro erzielt. Für das vierte Quartal erwarte das Analystenteam ein gutes Jahresendgeschäft mit einem Quartalsumsatz von knapp über 40 Mio. Euro. So habe das Unternehmen jüngst eine globale Co-Sell-Vereinbarung mit Microsoft abgeschlossen, die neue Vertriebsmöglichkeiten biete und für Kunden beider Unternehmen Mehrwerte schaffe. Für das Schlussquartal sehe das Unternehmen ebenfalls weiterhin positive Vorzeichen – sowohl im laufenden Geschäft als auch im Neuvertrieb. Ob die erneuten Lockdowns Vertragsabschlüsse verzögern, sei gegenwärtig aber schwer einzuschätzen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 116,00 Euro (zuvor: 105,00 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

