Nach Darstellung von SMC-Research überzeuge GK Software SE sowohl mit den Vergangenheitszahlen als auch mit weiteren Perspektiven und endlich auch mit einer guten Profitabilität. SMC-Analyst Adam Jakubowski bestätigt vor diesem Hintergrund sein Urteil „Buy“ und traut der Aktie weiteres Potenzial bis 153,00 Euro zu.

Laut SMC-Research habe sich GK Software 2020 trotz der Corona-Pandemie sehr erfolgreich entwickelt. Obwohl durch die Pandemie sowohl die Investitionsbereitschaft in Teilen des Einzelhandels gedämpft als auch die Ansprache von möglichen Neukunden erschwert worden sei, habe der Umsatz erneut gesteigert werden können. Bereinigt um periodenfremde Erträge im Vorjahr habe das Wachstum bei beachtlichen 8 Prozent gelegen. Doch dies sei von der Ergebnisentwicklung deutlich in den Schatten gestellt worden. Trotz des genannten Effekts in 2019 und trotz der niedrigeren Plattformlizenzen habe GK das EBITDA um mehr als die Hälfte verbessern können, das EBIT mehr als verdreifacht und das Vorsteuerergebnis auf 9,1 Mio. Euro mehr als versiebenfacht. Das Nachsteuerergebnis sei um 9,3 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro verbessert worden.

Zusätzlich habe sich GK 2020 SaaS-Erlöse im Volumen von rund 50 Mio. Euro vertraglich gesichert, die beginnend mit 2021 in den nächsten Jahren umsatzwirksam werden. Etwa ein Drittel davon entfalle auf SaaS-Verträge für das Kernprodukt, was eine rasch steigende Bereitschaft der Einzelhändler signalisiere, sich auf dieses Modell einzulassen. Durch die Pandemie und die in Teilen des Einzelhandels reduzierten Investitionsbudgets könnte dieser Trend noch weiter zunehmen.

Die übrigen zwei Drittel der 50 Mio. Euro habe die neue Fiskalisierungslösung beigetragen, mit der GK einen exzellenten Marktstart hingelegt habe. Damit habe das Unternehmen aber nicht nur ein attraktives Marktsegment besetzt, sondern auch technologisch eine wichtige Entwicklung vollzogen, auf deren Basis in den nächsten Jahren die neue Big-Data-Lösung GK Spot eingeführt werden solle.

GK Software überzeuge somit sowohl mit den Vergangenheitszahlen als auch mit den weiteren Perspektiven. Gemäß der neuen Mittelfristprognose wolle das Management die Umsätze bis 2023 auf 160 bis 174 Mio. Euro steigern und dabei eine EBIT-Marge von mindestens 15 Prozent erwirtschaften. Das Researchhaus hält dies vor allem umsatzseitig für gut erreichbar. Bezüglich der EBIT-Marge sei man hingegen in den Schätzungen etwas vorsichtiger geblieben, sehe nach der Aktualisierung des Bewertungsmodells für die GK-Aktie aber dennoch ein deutliches Kurspotenzial. Das Unternehmen überzeuge laut SMC-Research mit einer exzellenten Marktstellung, einem modernen Produktportfolio, einer mehr als soliden Bilanz, einer hohen Wachstumsdynamik und endlich auch mit einer guten Profitabilität.

Die Analysten bestätigen vor diesem Hintergrund ihr Urteil „Buy“ und trauen der Aktie, die nach einem starken Anstieg jüngst das letzte Kursziel erreicht habe, weiteres Potenzial bis 153,00 Euro zu.

