Die GK Software SE überzeuge laut SMC-Research mit einer starken Marktpositionierung, die das Unternehmen erfolgreich in ein hochdynamisches und profitables Wachstum umsetze. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht hier deswegen eine sehr attraktive Chance-Risiko-Konstellation und bestätigt das Urteil „Buy“, reduziert aber aufgrund des veränderten Zinsumfeldes das Kursziel auf 176,00 Euro.

Als Spezialist für Software für den filialisierten Einzelhandel gehöre GK Software laut SMC-Research zu den weltweit führenden Anbietern. Aktuellen Studien zufolge sei das Unternehmen gemessen an der Zahl der Installationen die Nummer sechs im Weltmarkt und bei den Neuinstallationen seit drei Jahren klar führend. Dabei profitiere GK von dem hohen technologischen Stand seiner Produkte, bei denen zentrale Einzelhandelstrends wie Omnichannel bereits früh aufgegriffen worden seien.

Der Ausbau der Marktstellung, bei dem GK auch von einer engen Partnerschaft mit SAP profitiere, habe sich in den letzten Jahren deutlich in den Zahlen niedergeschlagen. Getrieben vor allem von der internationalen Expansion der Kundenbasis seien die Umsätze seit dem Börsengang im Jahr 2008 mit einer CAGR von 18 Prozent auf zuletzt über 130 Mio. Euro gesteigert worden, auch die Profitabilität gebe inzwischen – nach einer mehrjährigen, expansionsbedingten Schwächephase – die Stärke des Geschäftsmodells adäquat wieder. So habe die EBIT-Marge in den letzten zwei Jahren von 3 auf über 13 Prozent verbessert werden können, spätestens nächstes Jahr wolle GK die Marke von 15 Prozent erreichen. Im ersten Quartal 2022 sei dazu mit einer Marge von über 20 Prozent bereits eine gute Basis gelegt worden.

Die Analysten sehen noch großes Potenzial für GK, die erfolgreiche Entwicklung auch in Zukunft fortzusetzen. Mit dem innovativen und laufend erweiterten Produktportfolio verfüge GK über große Chancen sowohl bei Bestandskunden als auch in der Neukundenakquise, zumal der Digitalisierungstrend des Einzelhandels die Bereitschaft der Händler für eine Modernisierung ihrer Software weiter stützen dürfte. Auch biete die weitere Internationalisierung des Geschäfts noch weitere Optionen, zu deren Nutzung GK Software auch Akquisitionen erwäge. Die gesunde Bilanz biete dafür einen ausreichenden Spielraum.

Insgesamt sehen die Analysten bei GK Software eine sehr attraktive Chance-Risiko-Konstellation. Dies gelte ungeachtet der aktuellen Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Da sich diese inzwischen merklich im Zinsumfeld bemerkbar gemacht haben, haben die Analysten die Rahmendaten ihres Bewertungsmodells etwas angepasst, woraus sich ein im Vergleich mit dem letzten Update etwas reduziertes Kursziel von 176,00 Euro ergeben habe (bisher: 188,00 Euro). Gegenüber dem aktuellen Kurs biete dieses aber gleichwohl ein hohes Aufwärtspotenzial, weswegen sie ihr positives Urteil „Buy“ bestätigen.

