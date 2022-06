FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Glencore von 580 auf 560 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. China ausgeklammert, trübten sich die Aussichten für die Rohstoffnachfrage nun ein, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Daher kürzte er seine Annahmen für die Rohstoffpreise und Gewinne der Minenbetreiber. Er berücksichtigt nun eine erwartete Rezession in den USA im kommenden Jahr./ajx/ag