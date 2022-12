FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Glencore nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Analyst Liam Fitzpatrick begrüßte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Pläne des Rohstoffkonzerns, künftig mehr in die Kupferproduktion zu investieren./edh/ck