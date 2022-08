NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Nach wie vor setzten Herausforderungen der Bergbaubranche zu, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Sektorstudie. Er rät daher zur Vorsicht, da Rohstoffe, Kosten, Ergebnisdynamik und auch die Bewertungen sich aktuell nachteilig entwickelten. Glencore bleibe sein bevorzugter Branchenwert. Erstmals seit geraumer Zeit liege die von ihm erwartete Gesamtrendite der Aktie des Rohstoffkonzerns wieder in etwa auf einer Ebene mit den Papieren von Anglo American und Vale./ck/edh