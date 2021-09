Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) von der starken Entwicklung in den Geschäftsfeldern Retail und E-Commerce profitiert und das bedingt durch die Corona-Pandemie schwächere B2B-Geschäft mehr als kompensiert. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Laut GSC habe sich der Weinkonsum nachhaltig verändert. So schätze der Verbraucher den bequemen Weg der Online-Weinbestellung. Doch selbst im B2B-Geschäft halte sich die Gesellschaft wacker. Die Rückgänge im Gastronomie-Geschäft seien durch höhere Verkäufe über den Fach- und Lebensmitteleinzelhandel kompensiert worden. In Zukunft dürfe das Gastronomie-Geschäft wieder eine Belebung erfahren, vor allem im Hinblick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft. Die Erfolge verdanke das Unternehmen der bereits vor Jahren gestarteten Digitalisierungsoffensive. Nachdem das Ergebnis des ersten Halbjahres noch leicht über der vorläufigen Erwartung gelegen habe, hebe der Analyst seine Schätzungen noch einmal an und rechne dementsprechend mit einem erneuten Umsatz- und Ergebnisrekord. Für die Zukunft sei er unverändert optimistisch gestimmt, auch wenn er im kommenden Jahr eine Normalisierung und damit einhergehend eine leichte Ergebniseintrübung auf hohem Niveau sehe. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel auf 65,00 Euro (zuvor: 61,00 Euro) an und bestätigt das Rating „Halten“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.09.2021, 16:45 Uhr)



