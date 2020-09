ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hella nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe auf bereinigter Basis die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch das Management des Autozulieferers klinge optimistischer, was am Markt positiv gesehen werden dürfte. Dies werde aber gedämpft von einer relativen Kursschwäche im Autosektor./ag/tih