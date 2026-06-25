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Symbol HLKHF

Deutsche Bank AG

HELLA GmbHCo Hold

10:36 Uhr
HELLA GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
HELLA GmbH & Co. KGaA
72,80 EUR 1,50 EUR 2,10%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hella mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Autoscheinwerfer-Spezialisten am 30. Juli dürften eine Steigerung der Umsätze, Gewinne und Barmittelzuflüsse gegenüber dem Jahresauftakt belegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Damit wäre Hella auf einem guten Weg zu den Jahreszielen. Das Management dürfte aber vorsichtig bleiben und am Ausblick festhalten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hella

Zusammenfassung: HELLA Hold

Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,50 €		 Abst. Kursziel*:
-3,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

10:36 HELLA Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
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