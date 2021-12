FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hella bei einem fairen Aktienwert von 60 Euro auf "Halten" belassen. "Die Engpässe in den globalen Liefer- und Logistikketten dürften die Fahrzeugproduktion länger und stärker belasten als bislang angenommen", schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts eines möglichen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags bleibt er aber trotz reduzierter operativer Annahmen bei seiner Einstufung./ag/bek