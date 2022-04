ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Holcim von 54 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gregor Kuglitsch hob seine Schätzungen für die Schweizer in einer Studie vom Freitagabend etwas an. Das saisonal eher unbedeutende erste Quartal sollte zwar nicht überinterpretiert werden, aber es gebe dennoch einige positive Aspekte. Die Strategie zahle sich wohl langsam aus, so Kuglitsch./ag/ajx