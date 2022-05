FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Instone Real Estate nach Zahlen zum ersten Quartal und kassierten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Rücknahme des Ausblicks reflektiere die erwarteten Probleme am deutschen Wohnimmobilienmarkt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen verweise auf knappes Baumaterial, höhere Baukosten und zugleich steigende Zinsen./tih/ajx