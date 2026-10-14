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AI Analyse

Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

10:21 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor Quartalszahlen von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte um 10 Prozent gestiegen sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Hightech-Unternehmens erwartet der Experte 19 Prozent über Vorjahr./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,50 €		 Abst. Kursziel*:
42,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,31%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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