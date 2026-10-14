JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,22 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor Quartalszahlen von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte um 10 Prozent gestiegen sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Hightech-Unternehmens erwartet der Experte 19 Prozent über Vorjahr./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,50 €
|Abst. Kursziel*:
42,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,31%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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