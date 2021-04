LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LafargeHolcim nach Zahlen von 60 auf 68 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die starke Geschäftsentwicklung im ersten Quartal reflektiere deutlichen Vorteile des Baustoffkonzerns gegenüber den Wettbewerbern in puncto Lateinamerika/Asien-Engagement und beim Kostenmanagement, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2021 bis 2023./edh/mis