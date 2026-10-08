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London Stock Exchange (LSE) Aktie

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Marktkap. 47,14 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

11:46 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
102,50 EUR 2,00 EUR 1,99%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der London Stock Exchange (LSE) auf "Buy" belassen. Mit dem Herbst würden auf der Nordhalbkugel die Finanzmärkte volatiler, was für die europäischen Marktinfrastruktur-Unternehmen spreche, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Diese seien im Finanzsektor am robustesten aufgestellt und sollten gute bis sehr gute Quartalszahlen veröffentlichen. Bei der Deutschen Börse und Euronext rechnet Goy sogar mit Prognoseanhebungen. Eventuell wird auch die London Stock Exchange (LSE) die Jahresziele anheben. Bei der Euronext geht zusätzlich von einem weiteren Aktienrückkaufprogramm aus. Der paneuropäische Börsenbetreiber Euronext bleibt Goys Favorit - knapp vor den Eschbornern. Bei LSE rät er ebenso wie bei den anderen Werten zum Kauf, sieht aber die Debatte über Geschäftsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) als anhaltenden Belastungsfaktor./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,12 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.218,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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