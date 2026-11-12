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Bernstein Research

McDonalds Market-Perform

14:51 Uhr
McDonalds Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
247,80 EUR 0,60 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Market-Perform

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 273,63		 Abst. Kursziel*:
2,33%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 274,12		 Abst. Kursziel aktuell:
2,15%
Analyst Name:
Alexia Howard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 296,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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