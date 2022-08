NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen belassen. Analyst Erwan Kerouredan sah in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Wasserstoffkonzerns etwas unter den Konsensprognosen. Die Nel-Aktie bleibe indes eine der Favoriten in der Branche - das Unternehmen könne ein etabliertes Geschäftsmodell und ein von hohen operativen Kapazitäten gestütztes Wachstumspotenzial vorweisen./gl/bek