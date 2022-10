NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA angesichts eines Rekordauftrags aus den USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen belassen. Der bisherige Rekordauftrag für den Wasserstoff-Spezialisten sei nur drei Monate alt gewesen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies zeige, dass Nel zu den sehr wenigen Herstellern gehöre, die dazu in der Lage seien, die große Nachfrage nach Elektrolyseuren zu bedienen./tih/nas