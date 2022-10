NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen belassen. Analyst Erwan Kerouredan attestierte dem Wasserstoffunternehmen am Donnerstag in einer ersten Reaktion ein maues drittes Quartal, aber solide Aussichten./ag/mis