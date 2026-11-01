Nordex Aktie
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Marktkap. 10,18 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
AI Analyse
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,80 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Freitag an das starke dritte Quartal des Herstellers von Windkraftanlagen an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
53,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,04 €
|Abst. Kursziel*:
24,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,96%
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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