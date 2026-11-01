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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Nordex Buy

11:41 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
43,16 EUR 0,84 EUR 1,98%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,80 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Freitag an das starke dritte Quartal des Herstellers von Windkraftanlagen an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
53,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,04 €		 Abst. Kursziel*:
24,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,96%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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