Oracle Aktie
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Marktkap. 278,08 Mrd. EURKGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
AI Analyse
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe bekannt gegeben, dass die gesamte Finanzierung zur Erfüllung des Vertrags mit OpenAI gesichert sei, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu unterstützen, unterstreiche das gestärkte Vertrauen der Branchenakteure in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge ? ganz im Gegensatz zur derzeit eher angespannten Stimmung unter den Anlegern./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 22:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 06:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 200,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 101,19
|Abst. Kursziel*:
97,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 106,13
|Abst. Kursziel aktuell:
88,45%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 261,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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