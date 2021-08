Aktie in diesem Artikel Orsted 127,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 dänische Kronen belassen. Strategisch sei das erste Halbjahr für den Windenergiekonzern ein Erfolg gewesen, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Ziel für den operativen Jahresgewinn (Ebitda) sei zugleich zwar aufrecht erhalten worden, es werde von Orsted nun aber eher am unteren Ende der Spanne erwartet. Dies sei eine kline Enttäuschung./mf/ck