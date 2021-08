Aktie in diesem Artikel Orsted 140,40 EUR

0,14% Charts

News

Analysen

Orsted 140,40 EUR 0,14% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Orsted nach Halbjahreszahlen von 1050 auf 1100 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst John Musk senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um acht Prozent, hob die Prognosen für die kommenden Jahre aber um zwei bis drei Prozent an./gl/stw