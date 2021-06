Aktie in diesem Artikel Orsted 116,30 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1025 dänischen Kronen belassen. Der dänische Versorger setze sich laut den Angaben vom Kapitalmarkttag höhere Kapazitäsziele, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Großteil der Anhebung entfalle aber auf das weniger werthaltige Festlandgeschäft./tav/edh