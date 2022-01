Aktie in diesem Artikel Orsted 94,86 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Orsted von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 1100 auf 800 dänische Kronen gesenkt. Investoren hinterfragten die Fähigkeit des Windkraftkonzerns, in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt hohes Wachstum und hohe Erträge zu erzielen, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem müsse das Umfeld steigender Zinsen berücksichtigt werden./ajx/mis