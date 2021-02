ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prudential auf "Buy" mit einem Kursziel von 1695 Pence belassen. Die Aktien des britischen Lebensversicherers seien unter allen von ihm beobachteten Branchenwerten am deutlichsten unterbewertet, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Prudential müsse sich nun darauf konzentrieren, im Asiengeschäft die Bewertungslücke zu dem Wettbewerber AIA zu schließen. Die angepeilte Abspaltung der US-Tochter Jackson Financial könnte diesen Prozess anschieben./la/gl