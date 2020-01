FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Prudential auf "Hold" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Der Ausbruch des Coronavirus in China dürfte für den Aktienkurs zusätzlich zu den Unruhen in Hongkong weiteren Gegenwind bedeuten, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da aber jüngste Epidemien jeweils nur vorübergehende Ereignisse gewesen seien, sollte auch die Kursschwäche des Versicherers nicht von Dauer sein./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 06:48 / GMT



