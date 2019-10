ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Prudential vor der anstehenden Unternehmensaufspaltung von 1845 auf 1810 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Prozess habe seit der Bekanntgabe vor 18 Monaten auf der Versichereraktie gelastet, schrieb Analyst Abid Hussain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel senkte er allerdings wegen des geringeren Ergebniswachstums in den USA./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 05:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.