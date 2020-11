LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prudential von 1505 auf 1511 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gute Nachrichten zu Corona-Impfstoffen und die Klarheit über die US-Präsidentschaft wirkten sich positiv auf die Versicherungsbranche aus, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Briten dürften vor allem in Asien stark wachsen./bek/tih