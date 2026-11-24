PVA TePla Aktie
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Marktkap. 511,32 Mio. EURKGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
AI Analyse
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche mit dem Metrologiespezialisten hätten sich um das bislang gut laufende Schlussquartal, die Auftragsdynamik, die Wachstumsaussichten für 2027/28 und die zunehmende Diversifizierung im Bereich Hochleistungswerkstoffe gedreht, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Das Management könne mit den Konsensschätzungen gut leben - aus Sicht von Jefferies könnten diese sich sogar als konservativ erweisen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,62 €
|Abst. Kursziel*:
107,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
94,86%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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