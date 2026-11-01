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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

10:56 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
58,92 EUR 0,78 EUR 1,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns wirke sehr konservativ, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen. Sie seien viel stärker gewesen als gedacht. Dafür verantwortlich seien vor allem die Stromhandels-Aktivitäten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
68,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,26%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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