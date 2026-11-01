RWE Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 45,71 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
AI Analyse
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns wirke sehr konservativ, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen. Sie seien viel stärker gewesen als gedacht. Dafür verantwortlich seien vor allem die Stromhandels-Aktivitäten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
68,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,26%
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|15:26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15:26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15:26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research