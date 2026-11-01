Salesforce Aktie
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Marktkap. 145,85 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
AI Analyse
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Kursverlust von 29 Prozent seit Jahresbeginn lägen die Hürden mit Blick auf die Zahlen zum dritten Quartal nun niedriger, schrieb Brent Thill am Mittwoch. Erhebungen unter Partnern des Software-Entwicklers hätten positive Ergebnisse gezeitigt. Jüngste Übernahmen durch das Unternehmen seien nötig gewesen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu halten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Buy
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 190,40
|Abst. Kursziel*:
57,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 191,08
|Abst. Kursziel aktuell:
57,00%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 263,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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