Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research bietet sich im Portfolio der Scherzer & Co. AG mit dem angekündigten Squeeze-out bei der Lotto24 AG wieder die Möglichkeit, einen erheblichen Ergebnisbeitrag im Bereich der Abfindungswerte zu realisieren. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage bleibe derzeit noch abzuwarten, in welcher Höhe die Barabfindung festgelegt und wann der Squeeze-out bei Lotto24 letztlich vollzogen werde. Bei Ansatz des in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV unveränderten Kursziels von 3,00 Euro weise die Scherzer-Aktie laut GSC ein Upside-Potenzial von knapp 43 Prozent auf. Hinzu komme noch die Ertragschance aus den – nicht in die NAV-Berechnung einfließenden – Nachbesserungsrechten. Dierser Wert belaufe sich aktuell auf 4,09 Euro je Anteilsschein. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 3,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.



