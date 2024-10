GSC Research GmbH

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) einen deutlichen Verlust ausgewiesen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch außergewöhnlich hohe Dividendenerträge erzielt wurden. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage verfüge das Unternehmen über stille Reserven im Portfolio und habe jüngst im Zuge eines Squeeze-out bei der Lotto24 AG einen Veräußerungsgewinn von 5,6 Mio. Euro verbucht. Nichtsdestotrotz entwickele sich der innere Wert (Net Asset Value – NAV) der Scherzer-Aktie, der im Gegensatz zur Erfolgsrechnung auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven abbilde, im bisherigen Jahresverlauf ebenfalls unbefriedigend. Hier spiegele sich die bereits seit 2022 anhaltende relative Schwäche des Nebenwerte-Segments wider. Bei Ansatz des in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV nennt der Analyst ein unverändertes Kursziels von 3,00 Euro und erneuert die Einschätzung „Kaufen“.



